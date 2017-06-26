ЛНР: Киев в очередной раз сорвал отвод вооружений у Станицы Луганской

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Луганск, 26 июня. Украинские силовики в очередной раз сорвали процесс отведения сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Он пояснил, что украинская сторона планирует начать отвод сил и средств в районе Станицы Луганской 30 июня.

«Систематически украинская сторона манипулирует какими-то надуманными обстрелами, сейчас они говорят о том, что перспективной датой разведения сил и средств является 30 июня», — сказал он.

В свою очередь подразделения Народной милиции ЛНР готовы к отведению сил, однако чтобы отвод был осуществлен, украинским силовикам необходимо выполнить свою часть соглашения.

Ранее стало известно, что Киев намерен силой завершить конфликт в Донбассе. По словам украинских политиков, ВСУ готовятся к молниеносной операции по захвату Донбасса, передает URA.RU.