Солистка Evanescence увезла из Москвы пермские гусли

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Москва, 26 июня. Солистке американской рок-группы Evanescence Эми Ли подарили русские гусли во время концерта в Москве. Музыкальный инструмент был сделан пермской мастерской «Пустельга» специально по заказу группы. Теперь фанаты не исключают, что гусли можно будет услышать в новом альбоме Synthesis.

«Мне это снится, или я действительно получила гусли в подарок от наших фанатов в Москве сегодня!? Русская арфа мне очень нравится! Спасибо», — пишет Эми Ли в соцсетях.

Напомним, что Evanescence выступает в жанрах готик-рок, хард-рок, альтернативный рок и альтернативный металл.