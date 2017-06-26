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Макрон назвал сроки встречи в «нормандском формате» по Донбассу
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    Макрон назвал сроки встречи в «нормандском формате» по Донбассу

    14:13  26 Июня 2017
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    Макрон назвал сроки встречи в «нормандском формате» по Донбассу

    Париж, 26 июня. В последние дни июня и первые дни июля состоятся ближайшие переговоры по Украине в «нормандском» формате. Об этом сообщил журналистам в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

    По его словам, встреча может состояться до саммита G20, который запланирован на 7-8 июля.

    Напомним, что Россия намерена продолжать работу с партнерами по «нормандскому формату» для решения кризиса на востоке Украины.

    Ранее Ушаков сообщал, что главы государств «нормандской четверки» проведут телефонные переговоры до возможной встречи на полях июльского саммита G20 в Германии.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #украина #макрон
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