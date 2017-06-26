Макрон назвал сроки встречи в «нормандском формате» по Донбассу

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Париж, 26 июня. В последние дни июня и первые дни июля состоятся ближайшие переговоры по Украине в «нормандском» формате. Об этом сообщил журналистам в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, встреча может состояться до саммита G20, который запланирован на 7-8 июля.



Напомним, что Россия намерена продолжать работу с партнерами по «нормандскому формату» для решения кризиса на востоке Украины.

Ранее Ушаков сообщал, что главы государств «нормандской четверки» проведут телефонные переговоры до возможной встречи на полях июльского саммита G20 в Германии.