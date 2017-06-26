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Медведев допускает усиление негативного влияния санкций на экономику России
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    Медведев допускает усиление негативного влияния санкций на экономику России

    15:00  26 Июня 2017
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    Медведев допускает усиление негативного влияния санкций на экономику России

    Горки, 26 июня. Негативное влияние санкций на экономику России может усилиться, предположил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на совещании об основных параметрах федерального бюджета на 2018-2020 годы. 

    Действие факторов, оказывающих негативное влияние на экономику России, в том числе антироссийских санкций, может усилиться, предупредил премьер. Медведев напомнил про ограничения доступа на рынки капиталов и про то, что сырьевой рынок, судя по колебаниям цен в последние недели, остается весьма нестабильным. 

    «Все это нужно учитывать. При этом мы обязаны обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, проработать все ее возможности, учесть ресурсы и потребности, выйти на приемлемый уровень дефицита», — распорядился Медведев. 

    Премьер призвал использовать проектный подход и правильно концентрировать ресурсы. 

    Также Медведев призвал отказаться от завышенных ожиданий от ситуации в экономике и подходить ко всем решениям предельно прагматично. Премьер рассказал, что в правительстве уже начали заниматься подготовкой бюджета на грядущие три года. В частности, сегодня в правительстве обсудят подходы к прогнозу социально-экономического развития страны, чтобы выстроить баланс между доходами и расходами бюджета. 

    Автор: Владимир Багров
    #медведев
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