ВКС РФ завершили работу «Калибров» по боевикам ИГИЛ в провинции Хама

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Хама, 26 июня. Министерство обороны России опубликовало кадры ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ по позициям «Исламского государства»* в Сирии.

Ранее сообщилось, что 22 июня фрегаты ВМФ РФ «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также дизель-электрическая подлодка «Краснодар» нанесли шесть ударов по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в сирийской провинции Хама около населенного пункта Акербат.

В операции приняли участие самолеты ВКС РФ, которые завершили работу Военно-морского флота и уничтожили уцелевшие остатки объектов «Исламского государства». По данным Минобороны РФ во время операции были ликвидированы штабы, лагеря и склады игиловцев.

* Организация запрещена на территории РФ.