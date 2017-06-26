Шалость удалась: первой книге о Гарри Поттере стукнуло 20 лет

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Лондон, 26 июня. Книге «Гарри Поттер и философский камень» исполняется 20 лет. Впервые произведение было опубликовано британским изданием Bloomsbury в далеком 1997 году.

На сегодняшний день по всему миру продано более 450 млн экземпляров всех книг «поттерианы». Джоан Роулинг удалось возродить интерес к чтению не только у школьников, но и у взрослых.

Всего в цикле семь книг. Впоследствии были выпущены еще три книги в качестве дополнения к основной серии. В них рассказывалась история появления крестражей, квиддича и фантастических животных, передает RT.

В прошлом году Роулинг выпустила пьесу, основанную на «поттериане», получившую название «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Восемь фильмов о Гарри Поттере заработали более 7 млрд долларов в мировом прокате. В 2016 году кинокомпания Warner Bros. выпустила спин-офф «Фантастические твари и где они обитают», основанный на сценарии Роулинг. В будущем ожидается еще два фильма из этой серии.