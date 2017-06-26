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Россия
Эксперты скептически относятся к понятию «неимущественная взятка»
Россия
Эксперты скептически относятся к понятию «неимущественная взятка»
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    Эксперты скептически относятся к понятию «неимущественная взятка»

    13:42  26 Июня 2017
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    Эксперты скептически относятся к понятию «неимущественная взятка»

    Москва, 26 июня. Представители Национального антикоррупционного комитета прокомментировали законопроект о введении понятия «неимущественная взятка».

    Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный предложил увеличить наказание за дачу и получение взятки, а также ввести понятие «неимущественной взятки». Данное понятие подразумевает фаворитизм, кумовство и другие подобные явления.

    Член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев сообщил, что крайне скептически относится к введению данного термина, так как «неимущественную взятку» будет крайне сложно оценить. Зайцев отметил, что под это понятие могут попасть совершенно невиновные лица. К примеру, член какой-либо политической партии может представлять ее интересы на различных уровнях и продвигать своих коллег. В этих действиях могут усмотреть «неимущественную взятку», пишет RT.

    Эксперты скептически относятся к понятию «неимущественная взятка»

    Автор: Алексей Громов
    #анатолий выборный #взятка #павел зайцев
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