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Тело уехавшего кататься на велосипеде ребенка выловили из реки в Вологодской области
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    Тело уехавшего кататься на велосипеде ребенка выловили из реки в Вологодской области

    13:38  26 Июня 2017
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    Тело уехавшего кататься на велосипеде ребенка выловили из реки в Вологодской области

    Вологда, 26 июня. Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в Сямженском районе Вологодской области.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, восьмилетний ребенок пропал накануне, когда отправился кататься на велосипеде и не вернулся. В ходе организованных поисков в местной реке было обнаружено его тело.

    На прогулку мальчик отправился накануне днем. Вечером бабушка, у которой он гостил на каникулах, забеспокоилась, что внук до сих пор не вернулся. Как только она обратилась в полицию, начались поиски пропавшего ребенка.

    В понедельник утром у речки обнаружили велосипед ребенка, а рядом в воде — его тело. При осмотре тела каких-либо телесных повреждений специалисты не обнаружили. Для уточнения причины смерти назначены судебно-медицинские исследования.

    Выясняются все обстоятельства гибели мальчика.

    Автор: Дана Балан
    #ребенок #полиция #следствие #вологда #велосипед
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