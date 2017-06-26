Песков сообщил об оперативном совещании Путина с Совбезом

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Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. О рабочем графике главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, ряд рабочих встреч», — сказал Песков. Кроме того, как уточнил представитель Кремля, Путин также продолжит общение с главами палат нашего парламента, Федерального собрания. «В частности, на сегодня запланирована у президента встреча с Валентиной Ивановной Матвиенко», — добавил он.

Пресс-секретарь президента также уточнил, что Путин продолжит и серию встреч с руководителями парламентских фракций.