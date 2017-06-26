Суд в Киеве отложил рассмотрение дела Януковича

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Киев, 26 июня. Заседание по делу бывшего украинского президента Виктора Януковича о госизмене было перенесено на 29 июня по решению Оболонского районного суда Киева.

Как рассказал журналистам судья Владислав Девятко, «суд вынужден отложить судебное заседание на 10.00 29 июня».

Ранее адвокаты Януковича объявили, что экс-президент Украины собирается принять участие в рассмотрении дела о госизмене.

Напомним, 3 июня сообщалось, что украинская Генпрокуратура сотрудничает с США в расследовании дел в отношении Януковича.