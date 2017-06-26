Геннадий Онищенко: К выборам президента РАН нужно подойти по-государственному

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В конце прошлой недели Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении процедуры выборов президента Российской академии наук (РАН). Согласно законопроекту, вводится этап согласования в правительстве РФ кандидатов на пост президента академии. Против выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия», представители которых эмоционально призывали «изгнать чиновников из храма науки». Однако авторы законопроекта из фракции «Единая Россия» заявили, что государство должно знать, на что тратятся деньги налогоплательщиков, из которых финансируется российская наука. Накануне заседания Госдумы встречу с академиками Российской академии наук провел президент РФ Владимир Путин.

О том, почему поправки к закону о выборах главы РАН помогут эффективно выполнить задачи, которые президент России ставит перед академической наукой, Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя комитета по образования и науке Госдумы Геннадий Онищенко.

Отложенные выборы

«Законопроект, который обсуждался на пленарном заседании Госдумы, вносит поправки в закон, который был принят в 2013 году. Необходимость принятия этих поправок возникла в связи с тем, что фактически были сорваны выборы президента Академии наук. Эти выборы были перенесены на сентябрь, и нужно было выпускать специальное постановление правительства, в соответствии с которым была продлена деятельность того президиума Академии наук, который был сформирован еще в 2013 году», — сделал небольшое вступление Геннадий Онищенко.

КПРФ и «Справедливая Россия» против

«Говоря об этой проблеме, я буду цитировать нашего президента, — продолжил первый зампред комитета Госдумы. — Я буду много раз возвращаться к его словам, потому что это беспрецедентный случай, когда в течение менее, чем месяца, глава государства дважды обращался к этому вопросу. Сначала 30 мая, потом 22 июня, и все это было в преддверии рассмотрения закона. Не будем погружаться в истинные причины, по которым выборы президента РАН не состоялись. Официальным поводом было названо то, что три кандидата, которые были зарегистрированы в ночь перед выборами, сняли свои кандидатуры, и главным объяснением стало то, что в связи с этим выборы президента РАН несостоятельны.

Начну с самого заседания. Оппозиционные партии — КПРФ и «Справедливая Россия» — буквально соревновались в использовании русского языка для устрашающих формулировок, и эмоциональный накал обсуждения просто зашкаливал. Но содержательных аргументов, объясняющих эту, как мне показалось, надуманную тревогу, не было — были одни эмоции. Много говорилось про «унижение академии». Дело дошло до того, что, оказывается, согласование с правительством кандидатуры президента РАН, которого затем должна избрать сама Академия наук, — это сегодня стало «унижением». Это, мол, «попытка чиновников грубо войти в храм науки, где люди творят и мыслят», и т.д., и т.п. Причем выступавшими от обеих партий были не члены академии, которые, соответственно, не знают ситуацию в РАН изнутри. Я как один из соавторов этого законопроекта, выступал дважды. И я посчитал нужным еще раз в спокойном тоне и более системно и взвешенно дать свою оценку сложившейся ситуации».

Задачи, поставленные президентом РФ

«Встречаясь 22 июня с активом Академии наук, Владимир Путин начал с того, что по его мнению, порядок избрания президента РАН — вопрос не процедурный, — продолжил Геннадий Онищенко. — Это вопрос серьезный, очень важный и сущностный, который в значительной степени должен определять приоритеты науки, пути взаимодействия научного сообщества с органами власти в регионах и, разумеется, с федеральными. Вот четкая, понятная и выверенная позиция президента. Президент России, обращаясь к руководству Академии наук, подчеркнул, что нам нужно обеспечить эффективную организацию российской науки. Это главное целеполагание, которое он вкладывает в саму процедуру избрания президента, и это главное, что касается личности того, кто будет избран во главе РАН. Эта четко сформулированная публичная позиция президента РФ Владимира Путина», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Уникальность РАН

«А теперь вернемся к формулировкам «унижение», «грубое вмешательство в храм науки» и т.д., и т.п., — продолжил депутат Госдумы. — Хочу напомнить, что сегодня Российская академия наук является федеральным бюджетным учреждением. А это означает, что она финансируется из бюджета Российской Федерации. Финансируется правительством, потому что Академия наук находится в прямом ведении и в прямом подчинении правительства Российской Федерации. Именно в подчинении, потому что на работу РАН правительство России дает деньги из бюджета. А в соответствии с действующим российским законодательством, принятым Государственной думой для всех бюджетных учреждений, руководитель таких учреждений назначается правительством. В данном же случае и президент России, прежде всего, и правительство, понимая уникальность такого явления, как Академия наук, делают исключение. Исключение, которое не дает никаких оснований для ничем не аргументируемых обвинений в адрес намерений и правительства, и президента».

Лидер российской науки

«Итак, действительно во главе РАН должен стоять выдающийся ученый, и эту часть пути проходит сама Академия наук, — продолжил собеседник ФАН. — Сначала РАН отбирает кандидатов, а по действующему положению каждое из 13 отделений Академии наук вправе выдвинуть своего кандидата. Хотя, как правило, этого не происходит, поскольку все кандидатуры очень обстоятельно обсуждаются в академической среде, и, как правило, на роль главы РАН выдвигается группа ученых, которая, по мнению подавляющего большинства авторитетных академиков, выдвигается от всей Академии наук. Но, тем не менее, формально каждое отделение РАН может выдвинуть своего кандидата. При этом, выдвигая кандидатов, каждое отделение, как вы понимаете, обсуждает не одного, а нескольких кандидатов. Кроме того по положению есть другой путь выдвижения президента РАН. Это когда 50 академиков выдвигают одного кандидата. Для этого достаточно простого письма, подписанного 50 академиками. Это письмо должен принять аппарат и президиум для рассмотрения. Итого, если подсчитать, что у нас академиков, которые могут претендовать на участие в выдвижении, около 800 человек, считайте, еще 16 кандидатов могли бы быть выдвинуты. И хотя за всю многовековую историю академии такого никогда не было, но, тем не менее, теоретически это возможно.

Затем идет процесс согласования правительством этих отобранных и предварительно согласованных научным сообществом кандидатов. Подчеркну, правительство этих кандидатов только согласовывает, а не назначает».

Сущностный вопрос

«Я опять возвращаюсь к сути того, что сказал по этому поводу Владимир Путин, напоминая, что это вопрос не процедурный, а вопрос сущностный, который в значительной степени должен определить приоритеты развитая науки, — продолжил Геннадий Онищенко. — Речь идет о том, что во главе Академии необходимо того человека, и тех людей, которые в принципе способны определять приоритеты. Хотя приоритеты вырабатываются коллективно, но организовывать этот процесс должен именно президент Академии наук. Его кандидатура отбирается очень долгим внимательным многофакторным обсуждением в самой Академии наук.

Вторая часть процесса — это то, что организовывать эту работу президенту РАН придется не только внутри академии, ее нужно организовать и вне академии. Прежде всего, как подчеркивал Владимир Путин, речь идет о взаимодействии с органами власти, с регионами и т.д. То есть нужен человек, который способен на это, который обладает организаторскими навыками. Вот совсем недавний пример. Когда еще (до 2013 года) существовала отдельная Академия медицинских наук, ее президентом был избран выдающийся хирург, выдающийся ученый, признанный мировой авторитет, который, увы, не обладал ни навыками управления, ни навыками взаимодействовать с органами власти. Так вот, эту часть решения берет на себя правительство, которое говорит — да, мы знаем этого человека, он умеет доказывать свою точку зрения, и т.д. И только после этого правительство согласовывает не менее трех кандидатур для того, чтобы уже на этапе избрания, которое будет делать сама Академия наук, была соревновательная конкуренция.

Кстати, эта цифра «три» тоже вызвала бурю негодования. «Как это три человека?» — возмущались критики. Хотя напоминаю, что по действующему на сегодня положению президиума Академии наук, допускается вообще один кандидат, включенный в бюллетень. Но один кандидат, как вы понимаете, не может сам с собой соревноваться. А вот то, что нужно будет выбирать из трех кандидатов для того, чтобы уже потом Академия избирала, то есть правительство как бы на предварительной стадии высказывает свое мнение, вызывает бурю негодования и такие оскорбительные по отношению к нашему российскому правительству оценки. Оказывается, то, что правительство высказывает свое мнение, — это якобы «унижение» Академии наук. Но позвольте, мы работаем на государство. Мы выполняем задачи, которые ставит перед нами государство!

Так вот, после избрания Академией наук кандидата, которого, подчеркну, выдвигала сама РАН, которого она предложила и согласовала в правительстве, а потом уже после согласования с правительством избрала, утверждает президент страны. То есть после стадии самостоятельной работы РАН, согласования с правительством, а затем после избрания президента Академии наук конечный вердикт выносит президент Российской Федерации. Президент, которого избрал весь народ. Президент, который пользуется доверием народа. Разве это не дуализм? Разве это не два ключа? Ведь в конечном итоге президент может сказать: ребята, и вы — правительство, и вы — академия, избрали человека недостойного. Поэтому именно президент России утверждает решение о президенте Академии наук. Глава РФ не назначает президента Академии наук. Он внимательно рассматривает ситуацию и соглашается или не соглашается с решением академического сообщества нашей страны. Где же тут «унижение»? Где же тут «оскорбление»? Где же тут «грубая чиновничья рука, вмешивающаяся в храм науки»? Ничего этого я здесь не вижу. Здесь имеет место уважительная позиция президента России как главы исполнительной власти нашей страны. Мы же не оскорбляемся, когда академическое сообщество выбирает лучшие научные достижения, голосует за них, а потом президент страны утверждает это указом. И в День России 12 июня лучшим ученым за наиболее выдающиеся достижения в науке президент РФ вручает премии. Ученые получают премии из рук президента. Тут ведь нет оскорбления? Тут гордость за то, что человек это заслужил. А президент РФ свое решение принимает, опираясь на мнение академического сообщества. Мнение тех самых великих ученых нашей страны, которыми мы по праву гордимся».

Задачи на ближайший период

«Напомню еще раз, какую задачу ставит президент перед наукой на ближайший период, и для этого я опять возвращаюсь к цитате из его выступления, — продолжает первый заместитель комитета Государственной думы по науке. — Вот эта цитата. «Сегодня мы должны обеспечить безусловное развитие российской экономики, причем сделать это так, чтобы наша страна не только вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся технологической революции, чтобы в новый технологический уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров. Такие шансы у нас, безусловно, есть, несмотря на все потери, которые российская наука понесла в середине 90-х — начале 2000-х годов», — отметил в своем выступлении перед академиками Владимир Путин». «Разве эта постановка задачи президентом кого-то ущемляет? — задал риторический вопрос Геннадий Онищенко. — Наоборот, такая постановка дает широчайшие возможности для проявления и таланта, и интеллекта, и, если хотите, патриотизма со стороны академического сообщества. Вот как по-государственному Владимир Путин оценивает, казалось бы, технический вопрос — процедуру избрания президента РАН. Вот какой смысл вкладывается в то, кто же будет избран во главе нашей Академии наук.

И откуда берется вся эта, извините, отрицательная патетика, которую 22 июня более часа слушала вся Государственная дума, а с ней вся страна? Предлагайте, выдвигайте — как я уже говорил, количество кандидатов не ограничено. А вот согласовывает правительство не одного, а не менее трех кандидатов. Потому что правительство должно понимать, с кем оно будет иметь дело. Будет ли это человек, который обладает организаторскими способностями? Имеет ли он опыт взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, с регионами? У нас много ученых, которые, являясь гениями, как говорится, беспомощны в окружающем мире, не говоря уже о взаимодействии с исполнительной властью. И мы это на протяжении последних пяти лет наблюдали, когда президент Академии наук сидел в президиуме на каждом заседании, но при этом ни разу не выступил и не поставил ни одного вопроса. Разве это не сигнал, что мы здесь должны найти консенсус, и что в новом законопроекте заложено четкое разделение полномочий между академическим сообществом и правительством. Но против этого решения проголосовали фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Отмечу, выборы президента РАН перенесены на сентябрь, а поскольку у нас академическая среда не может находиться в состоянии неопределенности. Поэтому полномочия того президиума, который был избран раньше, были просто продлены еще на полгода — до сентября. Но после внесения поправок в новый закон их принятие должно быть проголосовано во втором чтении, то есть в смысловом, после чего они фактически станут законом. Конечно, авторы законопроекта постараются все-таки понять и учесть ту тревогу за будущее российской науки, которая так и не была внятно донесена, хотя слов говорилось много, и слов патетических».

Немного истории

«Напомню, «большая» Академия наук была создана Петром I в 1724 году, — продолжил Геннадий Онищенко. — Но Академия медицинских наук, которая является сегодня самым большим отделением РАН, создавалась в 1944 году. В стране еще идет кровопролитная война, страна обескровлена, европейская часть страны разрушена, страна понесла огромные потери в самом главном ресурсе — в людях. По европейской части страны прошел бесчеловечный жестокий фашистский режим, который все разрушил, города лежат в руинах. А власть, заглядывая далеко вперед, создает Академию медицинских наук Советского Союза. И знаете, каким был основной аргумент о создании Академии медицинских наук СССР? Аргумент, что войну выиграли раненые. Потому что, когда брали Берлин, 80% солдат, которые участвовали в берлинской операции, были, как минимум, или однократно или многократно ранены, прошли госпитали, были возвращены в строй и воевали. Если бы не работала эффективно наша медицина, нам просто некем было бы воевать. Это был главный аргумент, когда было подписано постановление об Академии медицинских наук, а через неделю правительством Советского Союза было назначено 80 первых академиков, которые в нее вошли. И никого это не покоробило, никого не оскорбило. Конечно, их выбирали не чиновники, а само научное сообщество. Научно-медицинское сообщество выдвинуло из своих рядов 80 наиболее выдающихся хирургов, терапевтов, инфекционистов, кардиологов. И правительство назначило их первыми академиками Академии медицинских наук СССР. И тогда это никого не покоробило. А сейчас, видите ли, звучат слова об «унижении» и «оскорблении»».

Синдром Сахарова

«Дополнительным аргументом того, что Академия наук в сущностной своей части всегда была независима, и даже всемогущее политбюро ЦК КПСС ничего не могло с этим поделать. Могу привести несколько примеров, — продолжил депутат Госдумы. — Например, когда академик Андрей Сахаров вдруг пошел в политику, достоверно известно, что было предложение со стороны политбюро ЦК КПСС исключить его из числа академиков. Но Академия наук тогда с достоинством и, весомо аргументируя, сказала: «Мы когда избирали его академиком, оценивали его научное значение, то есть его — как ученого. И мы не считаем нужным эту позицию пересматривать». Был еще ряд других ситуаций, когда академики по разным причинам уходили в политику, но статус академика никогда не подвергался пересмотру. Это одна сторона вопроса.

Но была и другая сторона вопроса. Помню, когда, офтальмолога Святослава Федорова ЦК КПСС предложило избрать членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, академия тогда сказала: мы не считаем, что его методы достойны сегодня быть оценены как академическая наука. И он тогда не был избран. Но оценивалась именно научная составляющая его трудов. Какие-то другие обстоятельства тогда во внимание не брались. И тут я тоже полностью на стороне академического сообщества. Избрание в академики, в членкоры — это то, что решает сама академия. И эти два примера, а на самом деле их было гораздо больше, подтверждают, что никакое политбюро ЦК КПСС, никакое правительство не могли навязать академическому сообществу позиции в вопросах, которые являются сугубо академической компетенцией».

По-государственному