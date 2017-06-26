Генсек ОБСЕ отчитал Порошенко за запрет российских СМИ

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Брюссель, 23 июня. Руководство ОБСЕ осудило решение украинских властей запретить украинские СМИ. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

«В ОБСЕ у нас есть принципы, и, когда речь идет о свободе СМИ, люди должны иметь доступ к широкому кругу разнообразных источников информации. Должны быть возможность распространять эти вещи», — пояснил он агентству Sputnik.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о запрете целого ряда российских СМИ. Киев также заблокировал украинцам доступ к социальной сети «ВКонтакте», а также к ресурсам «Яндекс» и Mail.ru.