Путин проинспектирует аварийный дом в Ижевске

В Избранное

Москва, 26 июня. Президент России Владимир Путин прибудет в Ижевск с рабочей поездкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра президент будет работать в Ижевске. У него рабочая поездка в Удмуртскую Республику», — заявил Песков во время брифинга.

В ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным поступил вопрос от жительницы Ижевска, которая проживает в аварийном доме. Однако расселение ожидается только в 2029 году. Глава государства обещал женщине, что обязательно заедет и посмотрит, что там происходит.