Песков отказался комментировать возможность размещения ВС РФ в Киргизии

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Москва, 26 июня. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы размещение российского контингента в странах Средней Азии. СМИ пытались получить у главы кремлевской пресс-службы комментарий о возможности размещения российских военных на территории Киргизии близ границы с Таджикистаном.

«Я оставляю это без комментариев», — сказал объявил глава пресс-службы президента РФ.

Ранее сообщалось, что якобы Алмазбек Атамбаев выступил с инициативной разместить российских военных в Баткенской области вместо увеличения контингента на авиабазе «Кант» близ Бишкека.