Facebook решила заняться производством сериалов

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Пало-Альто, 26 июня. Социальная сеть Facebook планирует начать производство сериалов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, Facebook уже ведет переговоры с голливудскими продюсерами по поводу производства тв-шоу. Оригинальная продукция «детища» Марка Цукерберга будет отправлена на суд зрителям уже в конце этого лета.

Представители Facebook готовы вкладывать до трех млн долларов за создание одной серии. Эта сумма соответствует бюджету одного эпизода сериала, выпущенного на кабельном телеканале. Однако в соцсети заинтересована и в более бюджетных шоу, где на производство одного эпизода будут уходить менее значимые суммы.

Источники говорят, что Facebook будет снимать контент, хронометраж которого не превышает 10 минут.

В компании пока официально не комментируют данную информацию.