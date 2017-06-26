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Минимальный продуктовый набор в России резко подорожал из-за овощей
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    Минимальный продуктовый набор в России резко подорожал из-за овощей

    13:36  26 Июня 2017
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    Минимальный продуктовый набор в России резко подорожал из-за овощей

    Москва, 26 июня. Минимальный набор продуктов в России подорожал почти на 10%. О резком росте стоимости продуктовой корзины сообщил Росстат. 

    В минимальном продуктовом наборе учитываются разные виды мяса, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, чай и ряд других продуктов. Всего список включает в себя 33 наименования. 

    В период  с января по май на фоне увеличения цен на овощи подорожание составило более четырех тысяч рублей. Цены на некоторые позиции подскочили на 80%. При этом эксперты полагают, что уже в июле ситуация изменится, поскольку россияне смогут покупать более дешевую продукцию свежего урожая по соответственно более низкой цене. По прогнозам производителей, цены на овощи могут упасть даже ниже себестоистоимости. 

    Согласно статистике, в конце мае минимальный набор продуктов в среднем стоил 4036 рублей. В сравнении с предыдущим месяцем рост составил 4,2%, а с начала года — 9,4%, отмечает газета «Известия».

    Напомним, список минимального набора продуктов включает 33 наименования, среди них, в частности, разные виды мяса, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, чай.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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