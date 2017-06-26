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Песков рассказал, что предпримут в Кремле после блокировки Telegram
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    Песков рассказал, что предпримут в Кремле после блокировки Telegram

    13:39  26 Июня 2017
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    Песков рассказал, что предпримут в Кремле после блокировки Telegram

    Москва, 26 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что в случае блокировки Telegram представители Кремля перейдут на другой мессенджер.

    Песков подчеркнул, что возможная блокировка Telegram не является вопросом Кремля. «Этим занимается (глава Роскомнадзора Александр) Жаров, это вопрос соблюдения норм, которые предписываются действующим законодательством», — сообщил он журналистам.

    Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос, какой мессенджер выберет пресс-служба Кремля в качестве замены Telegram. «Перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее, в данном случае здесь есть конкуренция, есть выбор», — сказал Песков.

    Песков рассказал, что предпримут в Кремле после блокировки Telegram

    Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров напомнил, что для предоставления Павлом Дуровым сведений для внесения мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации остались считанные дни. Если Дуров этого не сделает, мессенджер будет заблокирован.

    Автор: Алексей Громов
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