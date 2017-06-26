Песков объяснил, почему вопрос формата встречи Путина и Трампа на G20 вторичен

В Избранное

Москва, 26 июня. Глава российского государства Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся в Гамбурге, формат встречи не определен. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в данном случае вопрос о протокольной стороне имеет второстепенное значение.

«Так или иначе главы РФ и США будут вместе находиться на одном мероприятии, в одном городе, в одно время, и так или иначе возможность встречи будет», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что российская сторона готова к любому формату встречи, добавив, что он (формат — Прим.ред.) в данном контексте вторичен.

Песков выступил с предложением дождаться саммита G20, который состоится в немецком Гамбурге на следующей неделе.