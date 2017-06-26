Полиция Петербурга заинтересовалась разгромом могилы Виктора Цоя

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Санкт-Петербург, 26 июня. Полиция Северной столицы проверяет информацию о разгроме могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Ранее пользователи «ВКонтакте» сообщили об осквернении неизвестными людьми могилы рок-музыканта и разместили в Сети фотографии с Богословского кладбища, на которых запечатлены перевернутые вазы и разбросанные цветы. В полиции утверждают, что никаких заявлений и обращений в связи с выходкой вандалов не поступало.

«В день памяти Виктора Цоя сотрудники полиции Калининского района в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка, никаких нарушений допущено не было. Вместе с тем в связи с появлением видеозаписи в сети Интернет сотрудники полиции проводят проверку», — уточнил собеседник РИА Новости.

В администрации Богословского кладбища добавили, что могила Цоя сейчас находится в порядке.