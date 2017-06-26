Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Эксперты скептически относятся к понятию «неимущественная взятка»
Россия
Песков заявил о невозможности решения всех вопросов, поступивших Путину на прямой линии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков заявил о невозможности решения всех вопросов, поступивших Путину на прямой линии

    13:49  26 Июня 2017
    40

    Песков заявил о невозможности решения всех вопросов, поступивших Путину на прямой линии

    Москва, 26 июня. Физически решить все вопросы, поступившие президенту России Владимиру Путину в рамках прямой лини 15 июня, невозможно; тем не менее, по всем обращениям, озвученным в эфире, составлен перечень поручений, подписанный президентом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

    Вопросы, которые поступают на прямую линию с президентом России, анализируются, принимаются определенные меры, заверил Песков.

    «Однако каждое из этих обращений не может быть персонально обработано, потому что юридически это не является официальным обращением к президенту Российской Федерации. Эти вопросы собирают все-таки организаторы проекта», — объяснил Песков. 

    Представитель Кремля отметил, что выйти на решение каждой из озвученных проблем невозможно, поскольку на прямую линию их поступило более 2,5 млн. 

    Также Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Челюскинского леса в Мытищах.

    Автор: Владимир Багров
    #песков
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Песков рассказал, что предпримут в Кремле после блокировки Telegram

        13:39 26 Июня 2017 152
        Читать
        12:20
        Сегодня

        Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148
        12:09
        Сегодня

        Трамп настаивает на встрече с Путиным, несмотря на беспокойство своей администрации
        10:45
        Сегодня

        США намерены легализовать через ООН вторжения в третьи страны

        9:46
        Сегодня

        Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине
        9:12
        Сегодня

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017 1134

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1578

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3864

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        505

        Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

        17:19 12 Июня 2017
        728
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1134
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1408
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        1923
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        294