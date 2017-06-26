Песков заявил о невозможности решения всех вопросов, поступивших Путину на прямой линии

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Москва, 26 июня. Физически решить все вопросы, поступившие президенту России Владимиру Путину в рамках прямой лини 15 июня, невозможно; тем не менее, по всем обращениям, озвученным в эфире, составлен перечень поручений, подписанный президентом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вопросы, которые поступают на прямую линию с президентом России, анализируются, принимаются определенные меры, заверил Песков.

«Однако каждое из этих обращений не может быть персонально обработано, потому что юридически это не является официальным обращением к президенту Российской Федерации. Эти вопросы собирают все-таки организаторы проекта», — объяснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что выйти на решение каждой из озвученных проблем невозможно, поскольку на прямую линию их поступило более 2,5 млн.

Также Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Челюскинского леса в Мытищах.