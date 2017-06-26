NASA показало речную гальку Марса
Вашингтон, 26 июня. Марсианский ровер Opportunity обнаружил на Красной планете камни, которые некогда в древности составляли дно крупного речного бассейна. По мнению приверженцев теории о существовании на древнем Марсе крупного водного океана, камни должны были быть перенесены сильным течением.
Фотография, как сообщает «Политэксперт», была выполнена с использованием трех светофильтров, инфракрасного, зеленого и фиолетового.
«Мы хотим определить, являются ли эти камни местными, или прибыли сюда каким-то образом, — утверждает заместитель руководителя научной группы Opportunity Рэй Арвидсон из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. — Существует возможность того, что это место представляло собой окончание бассейна, где озеро переливалось через край кратера Индевор и прорезало долину во внешней стороне кратерного вала. Впрочем, возможно также, что эта территория была покрыта трещинами после удара, которые создал кратер Индевор, а после каменные насыпи заполнили трещины, и мы наблюдаем на данных трещинах эффекты ветровой эрозии».