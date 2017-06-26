NASA показало речную гальку Марса

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Вашингтон, 26 июня. Марсианский ровер Opportunity обнаружил на Красной планете камни, которые некогда в древности составляли дно крупного речного бассейна. По мнению приверженцев теории о существовании на древнем Марсе крупного водного океана, камни должны были быть перенесены сильным течением.

Фотография, как сообщает «Политэксперт», была выполнена с использованием трех светофильтров, инфракрасного, зеленого и фиолетового.