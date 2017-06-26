В Китае открылся первый «магазин будущего» без продавцов и очередей
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Пекин, 26 июня. Первый в мире передвижной магазин появился в Китае. Уникальность проекта заключается в том, что по сути речь идет о беспилотнике.
Работает передвижной мини-маркет на солнечных батареях. Вырабатываемой энергии хватает на то, чтобы павильон функционировал 24 часа в сутки.
В магазине нет продавцов — для совершения покупки необходимо скачать специальное мобильное приложение, а после просканировать штрих-код. Подобные технологии должны значительно упростить процедуру совершения покупки, что приведет к исчезновению очередей.