В Китае открылся первый «магазин будущего» без продавцов и очередей

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Пекин, 26 июня. Первый в мире передвижной магазин появился в Китае. Уникальность проекта заключается в том, что по сути речь идет о беспилотнике.

Работает передвижной мини-маркет на солнечных батареях. Вырабатываемой энергии хватает на то, чтобы павильон функционировал 24 часа в сутки.

В магазине нет продавцов — для совершения покупки необходимо скачать специальное мобильное приложение, а после просканировать штрих-код. Подобные технологии должны значительно упростить процедуру совершения покупки, что приведет к исчезновению очередей.