Трамп против «бешеных псов» конгресса: какой будет встреча Путина и президента США

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У президента США Дональда Трампа возникли разногласия с представителями его администрации. Повод для разногласий — встреча с президентом России Владимиром Путиным. Придут ли стороны к компромиссу? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Как сообщают американские СМИ, ссылаясь на свои источники среди чиновников, Трамп настаивает на долгой и двусторонней встрече с Путиным: чтобы были соблюдены все дипломатические формальности, все нормы протокола, чтобы были допущены СМИ. Этакое общение без границ, чтобы раз и навсегда утрясти все разногласия и начать, наконец, движение в одном направлении.

В то же время чиновники Госдепартамента и Совета национальной безопасности призывают главу США быть осторожнее и выбрать более аккуратный подход. По их мнению, Трампу нужно выдержать дистанцию и общаться с Путиным быстро и неформально. Например, на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Или и вовсе организовать переговоры по стратегической стабильности, куда будут приглашены представители американской и российской делегаций, и где присутствие президентов не обязательно.

«Встреча состоится, все к этому идет, наши и американские службы вовсю готовятся. Позиция Трампа тут понятна: у него есть желание встретиться с Путиным и поговорить с глазу на глаз. Но думаю, что в борьбе Трампа и его советников победит компромиссный вариант. Между президентами США и России не будет большой и четырехчасовой встречи. Понятно, что двум президентам надо бы сесть и детально обсудить целый комплекс проблем — не только в рамках двустороннего сотрудничества, но и ту же ситуацию в Сирии. Но будет найдено половинчатое решение: это успокоит политический истеблишмент США. Советники в значительной степени зависимы от тех людей, кто их продвигает», — комментирует для ФАН директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

В администрации Трампа уверены: более осторожный подход поможет Трампу не влезть в очередную западню врагов, которые только и ждут новых доказательств его якобы связей с Кремлем. Расследование о российском следе в американские выборы все еще продолжается.

«Надо понимать, что и Трамп — фигура не самостоятельная, как и предыдущие президенты. Поэтому двусторонняя встреча состоится в Гамбурге: понятно, что не в коридоре, на завтраке, где формат переморгнуться и разойтись. Эта встреча не будет носить комплексный характер. Президенты обсудят ряд проблем, насколько позволит время. На все про все будет час или полтора. Ситуация у Трампа очень непростая: много проблем вокруг него. И конгрессмены, и сенаторы спускают на него всех собак», — продолжает эксперт ФАН.

Трамп идет на любые хитрости: недавно согласился на проходную встречу с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы потом показать истеблишменту: с украинским лидером он встретился раньше, чем с российским. И максимально далеко отвести от себя подозрения в дружбе с Путиным.

«С одной стороны, Трамп выполнит обещание (а он ранее говорил, что встреча состоится). С другой стороны, она не будет комплексной. Как могло быть, например, в Словении или Исландии — эти государства предлагали организовать встречу на высшем уровне. Формат долгой встречи рано или поздно состоится, просто сейчас Трамп пребывает в неком жестком положении. Ему нужно сохранять лицо как президенту великой державы, заодно отбиваясь от «бешеных псов» из конгресса. Им нужно бросить кость и сказать, что встреча с Путиным была не такой важной», — говорит Гусев.

По его словам, результат переговоров сейчас не очень важен. Сама встреча выглядит гораздо важнее. Ранее в Белом доме заявили, что не исключает встречи Трампа с Путиным 7-8 июля в Гамбурге.

«Трамп в состоянии цугцванга, когда любое последующее действие приводит к усложнению ситуации. Ему нужно будет оправдываться перед сенаторами и членами палаты представителей конгресса. Там много людей, которые не хотели бы встречи. Два президента должны сверить часы, найти реперную точку, от которой они будут двигаться дальше. Нулевой точки отсчета пока нет, прошедшие телефонные разговоры не в счет. Поэтому задача Трампа — сохранить мину при плохой игре. При этом не все плохо настроены к Трампу и требуют импичмента. В конгрессе много и его сторонников, которые хотели бы наладить отношения с Россией. И Трамп сейчас должен здесь лавировать между двух позиций», — добавляет эксперт ФАН.