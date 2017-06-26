Фото новой формы «Спартака» напомнит футболистам о самом главном

В Избранное

Москва, 26 июня. В Сети появились фотографии новой формы футбольного клуба «Спартак». Снимки распространил портал Footyheadlines.

На фото можно видеть, что и домашний, и гостевой вариант выполнены без классической полосы на груди, а эмблему клуба разместили не посередине, а слева.

На внутренней стороне воротника надпись: «Мы все одной крови». Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» впервые с 2001 года выиграл чемпионат России.