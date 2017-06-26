Песков посоветовал спросить МИД об отставке посла РФ в США

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Москва, 26 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли отставка российского посла в США Сергея Кисляка.

«Во-первых, это все-таки нужно спрашивать в министерстве иностранных дел, — сказал представитель Кремля. — Когда будет соответствующий указ, мы вас проинформируем».

Накануне бывший посол США в России Майкл Макфол заявил об уходе Сергея Кисляка с поста главы дипмиссии России в Штатах. В свою очередь, спикер дипломатического ведомства России Мария Захарова отметила, что вопрос о возможных кадровых перестановках касательно посла РФ в США рассматривается в установленном порядке, ни о какой спонтанности речи быть не может.