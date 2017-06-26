Ракка: курды зачистили от ИГИЛ район Кадисии на западе города

В Избранное

Ракка, 26 июня. «Сирийские демократические силы» контролируют около 25 процентов города Ракка.

Медиа-крыло альянса «Сирийские демократические силы» сообщило об активизации отрядов курдского ополчения на западе города Ракка. Отмечается, что курды вошли в Ракку с южного направления и зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) стратегически важный мост, ведущий в город через реку Евфрат.

Танки курдского ополчения продвигаются к центру города и ведут огонь по позициям игиловцев. «Сирийские демократические силы» освободили от джихадистов район Кадисия в западной части города и готовятся закрыть «котел», чтобы пресечь все пути отступления для боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.