Стало известно, когда завершат тестирование российских госмессенджеров 

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Москва, 26 июня. По словам директора по проектной деятельности российского Института развития Интернета Арсения Шельцина, пилотный проект по внедрению в госструктуры полноценных госмессенджеров будет закончен в июне. На данный момент завершается тестирование прототипов официальных мессенджеров и десять из них будут рекомендованы к внедрению в госструктурах.

По словам Шельцина, пользователи смогут практически безболезненно переходить от популярных мессенджеров к их российским государственным аналогам.