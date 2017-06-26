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Стало известно, когда завершат тестирование российских госмессенджеров
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    Стало известно, когда завершат тестирование российских госмессенджеров

    13:11  26 Июня 2017
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    Стало известно, когда завершат тестирование российских госмессенджеров

    Москва, 26 июня. По словам директора по проектной деятельности российского Института развития Интернета Арсения Шельцина, пилотный проект по внедрению в госструктуры полноценных госмессенджеров будет закончен в июне. На данный момент завершается тестирование прототипов официальных мессенджеров и десять из них будут рекомендованы к внедрению в госструктурах.

    По словам Шельцина, пользователи смогут практически безболезненно переходить от популярных мессенджеров к их российским государственным аналогам.

    Стало известно, когда завершат тестирование российских госмессенджеров 

    «Визуально и по части функционала мессенджер Dialog, например, почти неотличим от Telegram. Dialog делали разработчики из команды Павла Дурова. Другой лидер, например, «Сибрус» напомнит поклонникам Skype бизнес версию, поскольку также располагает широкими возможностями для видео-звонков и конференций. Однако и первый, и второй хранят данные на российских серверах», — подчеркнул представитель ИРИ в беседе с РИА Новости.

    Автор: Валентин Меликов
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