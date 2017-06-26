Житель Подмосковья задушил собутыльников и сжег их тела

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Москва, 26 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который задушил собутыльников и поджег квартиру с их телами в Московской области. Об этом сегодня сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, тела сожженных мужчины и женщины обнаружили еще 21 июня после того, как удалось потушить пожар в квартире дома в подмосковном Клину. Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого в убийстве, которым оказался 34-летний местный житель.

Отмечается, что накануне злоумышленник и его жертвы распивали вместе алкогольные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В результате подозреваемый мужчина задушил своих приятелей, а чтобы замести следы преступления, поджег помещение и ушел, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В отношении него возбуждено уголовное дело.