В базе «Роспатента» появилась схема обвеса серийной Lada Vesta SW Cross

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Москва, 26 июня. На днях в открытой базе «Роспатента» появилась схема обвеса серийной версии седана Lada Vesta SW Cross. Степень унификации этого обвеса составляет 100%.

На опубликованных в Сети изображениях можно заметить, что передний бампер Lada Vesta SW Cross будет абсолютно уникальным. Бампер и внешние сегменты обвеса будут выполнены в виде единой детали, окрашенные будут смонтированы поверх нее. Задний бампер будет состоять из двух частей — окрашенной верхней и неокрашенной нижней. Суммарно в схеме пакета обвеса насчитывается 22 детали.

В данный момент компания «АвтоВАЗ» активно готовится к началу продаж новых версий Lada Vesta, которые были показаны на автосалоне в Москве.

Продажи обновленной Lada Vesta Cross в кузове универсал ожидаются осенью этого года. Продажи седанов намечены на 2018 год.