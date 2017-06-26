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В базе «Роспатента» появилась схема обвеса серийной Lada Vesta SW Cross
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    В базе «Роспатента» появилась схема обвеса серийной Lada Vesta SW Cross

    13:11  26 Июня 2017
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    В базе «Роспатента» появилась схема обвеса серийной Lada Vesta SW Cross

    Москва, 26 июня. На днях в открытой базе «Роспатента» появилась схема обвеса серийной версии седана Lada Vesta SW Cross. Степень унификации этого обвеса составляет 100%.

    На опубликованных в Сети изображениях можно заметить, что передний бампер Lada Vesta SW Cross будет абсолютно уникальным. Бампер и внешние сегменты обвеса будут выполнены в виде единой детали, окрашенные будут смонтированы поверх нее. Задний бампер будет состоять из двух частей — окрашенной верхней и неокрашенной нижней. Суммарно в схеме пакета обвеса насчитывается 22 детали.

    В базе «Роспатента» появилась схема обвеса серийной Lada Vesta SW Cross

    В данный момент компания «АвтоВАЗ» активно готовится к началу продаж новых версий Lada Vesta, которые были показаны на автосалоне в Москве.

    Продажи обновленной Lada Vesta Cross в кузове универсал ожидаются осенью этого года. Продажи седанов намечены на 2018 год.

    Автор: Дима Оленин
    #lada vesta
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