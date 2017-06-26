Юный велосипедист погиб под колесами поезда в Самарской области

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Самара, 26 июня. Следователи Приволжского СУ на транспорте устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего жителя Сызрани. Парень попал под колеса поезда накануне днем на 6 км перегона «Сызрань – Город - Кашпир». Он переезжал железнодорожные пути на велосипеде, где его сбил пассажирский поезд.

Увидев на пути поезда подростка, машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, однако наезд предотвратить не удалось. От полученных травм юный велосипедист скончался на месте. Прибывшие на место следователи установили, что поезд оборудован видеорегистратором, только из-за технических неисправностей воспроизвести запись невозможно.