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Дейр эз-Зор, 26 июня. Группировка союзных войск значительно расширила зону влияния в пустынных территориях к югу от Дейр эз-Зора.

Военные источники в Сирии сообщают, что сирийская армия и союзные подразделения продвинулись вдоль сирийско-иракской границы по направлению к Дейр эз-Зору, который уже несколько лет осаждают боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Союзникам удалось достичь стратегически важной насосной станции Т-2. Отмечается, что армейцы освободили от террористов район Дуляят. В операции активно используется бронетехника и тяжелая артиллерия.

* Организация запрещена на территории РФ.