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Дейр эз-Зор: САА и союзники достигли станции Т-2 к югу от осажденного города
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    Дейр эз-Зор: САА и союзники достигли станции Т-2 к югу от осажденного города

    12:54  26 Июня 2017
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    Дейр эз-Зор: САА и союзники достигли станции Т-2 к югу от осажденного города

    Дейр эз-Зор, 26 июня. Группировка союзных войск значительно расширила зону влияния в пустынных территориях к югу от Дейр эз-Зора.

    Военные источники в Сирии сообщают, что сирийская армия и союзные подразделения продвинулись вдоль сирийско-иракской границы по направлению к Дейр эз-Зору, который уже несколько лет осаждают боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

    Дейр эз-Зор: САА и союзники достигли станции Т-2 к югу от осажденного города

    Союзникам удалось достичь стратегически важной насосной станции Т-2. Отмечается, что армейцы освободили от террористов район Дуляят. В операции активно используется бронетехника и тяжелая артиллерия.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #дейр эз-зор #станция
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