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«Хезболла» как разменная монета: как Сирия и Израиль могут достигнуть компромисса
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    «Хезболла» как разменная монета: как Сирия и Израиль могут достигнуть компромисса

    13:12  26 Июня 2017
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    «Хезболла» — разменная монета: как Сирия и Израиль могут достигнуть компромисса

    Боевая авиация Израиля снова атаковала позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Голанских высот. Об этом завило командование правительственных сил. О том, какие цели преследует Иерусалим на территории Сирийской Арабской Республики (САР) — в материале Федерального агентства новостей.

    Возобновление агрессии

    В официальном заявлении сирийских военных, указывается, что Израиль «возобновил агрессию» и «атаковал одну из наших позиций». Кроме того, командование САА сообщило, что атака израильских ВВС произошла после того, как правительственные силы и их союзники («Хезболла», иранские добровольцы) отбили наступление боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России). Тяжелые бои произошли в районе города Аль-Баас в окрестностях Кунейтры.

    «Хезболла» как разменная монета: как Сирия и Израиль могут достигнуть компромисса

    В свою очередь, по информации СМИ, Израиль стягивает на юг Сирии подкрепление. Были замечены танки, которые двигались в сторону Голанских высот.

    Отметим, что накануне президент САР Башар Асад поручил министру обороны страны Имаду Фрейджу посетить подразделения САА на южном участке фронта. «Наши войска и союзники продолжат решительную борьбу против террористов и уничтожат иллюзии их сторонников», — заявил Фрейдж, выступая перед сирийскими военнослужащими.

    Стратегические задачи

    Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков пояснил в комментарии ФАН: Израиль — одна из стран, напрямую не участвующих в сирийском конфликте, но имеющих в нем определенные интересы. Для Иерусалима важными являются три вопроса — контроль над Голанскими высотами, проблема «Хезболлы», считающейся Израилем террористической, и противостояние с Ираном, с которым и правительство Асада, и «Хезболла» тесно связаны.

    «Голанские высоты из-за наличия источников пресной воды и стратегического положения в Иерусалиме рассматриваются как территория, необходимая для обеспечения безопасности Израиля. Этим объясняется реакция израильских военных на любой вооруженный инцидент у линии разграничения с Сирией вне зависимости от участвующих в нем сторон. И очередной удар по сирийской территории — следствие такого подхода», — заметил Сергей Простаков.

    Голанские высоты

    Военный эксперт отметил, что в отношениях с Израилем соседние арабские страны до сих пор живут логикой противостояния, начавшегося несколько десятков лет назад. Проблема осложняется непримиримой позицией Ирана и его союзников, Сирии и «Хезболлы», по отношению к Израилю.

    Разменная монета

    Если рассматривать приоритеты Иерусалима, то, по мнению эксперта, можно отметить, что наиболее острой его реакция была на действия «Хезболлы». Считающаяся в Израиле террористической, эта организация, базирующаяся в Ливане, играет важную роль в сирийском конфликте как боеспособная и мотивированная сила, эффективно противостоящая радикальным боевикам. Ее усиление явно не устраивает Израиль, что подтверждается ударами израильских военных по силам «Хезболлы» и ее снабжению.

    «Возможно ли достигнуть компромисса Сирии и Израиля хотя бы по вопросу «Хезболлы» — большой вопрос. Эта организация могла бы стать своеобразной разменной монетой в войне за Сирию. Например, если бы в обмен на прекращение ее участия появилась бы возможность решить если не вопрос Голанских высот, то хотя бы прекратить удары по территории страны, выгодные лишь противостоящим Асаду террористическим группировкам. Но в этом случае многое зависит от доброй воли и готовности к диалогу и Иерусалима, и Тегерана, и Дамаска», — резюмировал Сергей Простаков.

    ВВС Израиля

    Как передает lenta.ru, последняя атака израильских ВВС по сирийским и проправительственным силам стала уже не первым подобным инцидентом за последние два дня. Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что в ходе авиаудара удалось уничтожить два танка и крупнокалиберный пулемет в ответ на десяток снарядов, которые разорвались на территории Голанских высот.

    Заметим, что протяженность границы между Израилем и Сирией составляет примерно 80 километров. Между странами до сих пор нет дипломатических отношений. Официальный Дамаск никогда не признавал существование Государства Израиль, а Иерусалим в свою очередь расценивает соседний как враждебную страну.

    Автор: Илья Муромский
    #сирия #дамаск #башар асад #израиль #тегеран #хезболла #кунейтра #ливан #голанские высоты #тель-авив #иерусалим
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