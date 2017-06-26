Забытого матерью младенца нашли в песочнице под Ростовом

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Ростов-на-Дону, 26 июня. Четырехмесячного младенца нашли в больнице Волгодонска Ростовской области. Ребенка бросила на детской площадке собственная мать, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сообщение об обнаружении младенца во дворе многоквартирного дома на улице Ленина поступило в полицию в три часа утра. Женщина заботливо завернула ребенка в куртку и передала его полиции.

В течение часа сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что матерью младенца является 25-летняя местная жительница. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пошла с ребенком на прогулку и забыла дочку на детской площадке.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочка находится в больнице и получает необходимый уход. Вопрос о лишении родительских прав матери будет рассматриваться в суде.