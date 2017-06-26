Мирное парламентское измерение: Володин укрепляет отношения между Москвой и Сеулом

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В рамках парламентского измерения можно найти решения проблем, которые волнуют народы России и Южной Кореи, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время своего визита в Сеул.

Во вторник в столице Южной Кореи состоится второе совещание спикеров парламентов стран Евразии. Сегодня же там проходят двусторонние переговоры главы российской делегации с другими участниками форума.

«В прошлом году прошло первое Совещание глав евразийских парламентов, и эта традиция заложит основу для тесного взаимодействия между нашими странами», — отметил глава Республики Корея Чон Се Гюн.

Кроме этого, он напомнил, что не так давно в стране сформировался новый состав правительства, который способен наладить с российскими коллегами тесное, а главное, продуктивное взаимодействие.

«В рамках парламентского измерения можно лучше понять друг друга, найти решения проблем, которые волнуют жителей наших стран», — поддержал президента Южной Кореи Володин.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что отношения между Москвой и Сеулом всегда строились на основе дружбы и добрососедства, а сейчас в России существует большая диаспора корейцев, развиваются экономические отношения и связи между предпринимателями двух стран.

«Россия показывает себя мощным международным игроком, дающим реальную альтернативу гегемону США и предлагающим многополярный мир. Москва предлагает вместе, учитывая интересы всех держав, решать те или иные проблемы. Это не первый визит Володина за границу с точки зрения налаживания связей между парламентами. В Москву стали приезжать гораздо чаще лидеры западной политики, поэтому роль нашего парламента на международной арене усиливается, и я приятно удивлен, что Дума из бешеного принтера превращается в реальный инструмент политики. Но я и не думал, что это произойдет так быстро и так резко. Для нас, для избирателей это позитивный сигнал», — объясняет независимый политический консультант Руслан Осташко.

По словам Володина, очень важно, чтобы стороны продолжали вести диалог и взаимодействовать по политическим и экономическим направлениям. Кроме того, спикер нижней палаты российского парламента заявил о намерении сделать это совещание органом, который будет работать не только от встречи к встрече, но и между форумами.

«Да, о конкретных результатах и о реальных договоренностях пока еще говорить рано, но первые шаги уже есть. Я смотрю на это с большой долей оптимизма, потому что депутаты за этот вопрос взялись, и я уверен, что пойдут в нем до конца. Мы будем работать по азиатскому направлению, где американцы совершают серьезные политические ошибки. Москва же должна показывать свою адекватность, готовность к переговорам и рушить миф о том, что русские — это люди, которые якобы нарушают международное право и готовы на все ради своих корыстных целей. Мы не такие, мы готовы в работе, в обсуждениях решать совместные вопросы», — заявил Осташко.

Политический эксперт уверен, что сближение России и Южной Кореи в США посчитают опасным, поэтому Вашингтон будет делать Сеулу такие предложения, от которых просто нельзя будет отказаться.

«Корейцев будут либо запугивать, либо переманивать какими-то пряниками. Но корейцы отличаются мудростью и исторической памятью. Они понимают, что разовое обещание стоит гораздо меньше, чем стратегическое партнерство, которое пусть и не всегда было плотным и эффективным с точки зрения результатов, но оно было. И развивать его лучше, чем верить в сиюминутные подачки со стороны молодой американской цивилизации. Я думаю, что здесь восточная мудрость должна восторжествовать, и они должны сделать правильный выбор», — продолжил политический консультант.

Сообщается, что делегация Государственной думы посетила зал пленарных заседаний корейского парламента, узнала порядок голосования, которое так же, как и в России, проводится персонально, а СМИ наблюдают за заседанием со специального балкона за стеклом.