Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Эксперты скептически относятся к понятию «неимущественная взятка»
Политика
Володина впечатлила дисциплина в парламенте Южной Кореи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Володина впечатлила дисциплина в парламенте Южной Кореи

    12:54  26 Июня 2017
    161

    Володина впечатлила дисциплина в парламенте Южной Кореи

    Сеул, 26 июня. В ходе рабочей поездки в Южную Корею спикер Государственной думы России Вячеслав Володин дал положительную оценку регламенту и дисциплине в южнокорейском парламенте.  

    Согласно их регламенту, отметил Володин, в южнокорейском парламенте введено только персональное голосование, то есть депутат никак не сможет проголосовать за своего коллегу, который отсутствует, но должен делать это лично, сообщает Газета.Ru

    Помимо этого, как-то был случай, когда представители СМИ уличили парламентария, голосующего за своего коллегу, после чего разгорелся настоящий скандал.

    Спикер Госдумы РФ отметил, что такие порядок и дисциплина ему импонируют. Он также заявил, что Государственная дума движется в аналогичном направлении.

    Автор: Дана Балан
    #госдума #володин #южнаякорея #порядок #дисциплина
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Песков рассказал, что предпримут в Кремле после блокировки Telegram

        13:39 26 Июня 2017 208
        Читать
        12:20
        Сегодня

        Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148
        12:09
        Сегодня

        Трамп настаивает на встрече с Путиным, несмотря на беспокойство своей администрации
        10:45
        Сегодня

        США намерены легализовать через ООН вторжения в третьи страны

        9:46
        Сегодня

        Порошенко углядел в реализации «Северного потока-2» чрезвычайную угрозу и месть Украине
        9:12
        Сегодня

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017 1138

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1578

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3864

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        505

        Грандиозный парад цветов прошел по Невскому проспекту в Петербурге под Deep Purple

        17:19 12 Июня 2017
        728
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1138
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1409
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        1928
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        295