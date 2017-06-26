Володина впечатлила дисциплина в парламенте Южной Кореи

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Сеул, 26 июня. В ходе рабочей поездки в Южную Корею спикер Государственной думы России Вячеслав Володин дал положительную оценку регламенту и дисциплине в южнокорейском парламенте.

Согласно их регламенту, отметил Володин, в южнокорейском парламенте введено только персональное голосование, то есть депутат никак не сможет проголосовать за своего коллегу, который отсутствует, но должен делать это лично, сообщает Газета.Ru.

Помимо этого, как-то был случай, когда представители СМИ уличили парламентария, голосующего за своего коллегу, после чего разгорелся настоящий скандал.

Спикер Госдумы РФ отметил, что такие порядок и дисциплина ему импонируют. Он также заявил, что Государственная дума движется в аналогичном направлении.