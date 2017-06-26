Нобелевского лауреата Лю Сяобо отпустили из китайской тюрьмы умирать

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Пекин, 26 июня. Китайского нобелевского лауреата Ли Сяобо, получившего свою премию за длительную правозащитную деятельность в Китае, выпустили из тюрьмы, где он находился за «призывы к подрыву государственной власти и социалистического строя». Ли Сяобо переведен в больницу в городе Шэньян, где он будет проходить лечение от тяжелейшей формы ракового заболевания.

Еще 23 мая Ли Сяобо был поставлен диагноз: врачи выявили у него рак печени в последней стадии. Адвокаты правозащитника и писателя содействовали в получении им возможности лечиться вне тюремной больницы и смогли добиться этого, подчеркивая, что их клиент не собирается покидать родной страны.

Ли Сяобо считают одним из видных деятелей китайского правозащитного движения — он стал одним из авторов «Хартии 08», с призывами к китайскому руководству провести реформы и соблюдать права человека. Нобелевская премия была вручена ему в 2010 году с формулировкой «за длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае».