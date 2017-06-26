Лавров отметил снижение насилия в Сирии после объявления о зонах деэскалации

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Москва, 26 июня. После объявления о создании зон деэскалации в Сирии фиксируется существенное снижение случаев насилия в некоторых районах страны. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В соответствующих районах Сирии наблюдается существенное снижение военной активности, существенное снижение насилия, — сказал Лавров, отметив, что случилось это после решения о создании зон деэскалации.

Глава российской дипломатии также надеется, что результаты переговоров по САР в Астане положительно скажутся на урегулировании сирийского конфликта и помогут участникам женевских переговоров.

Ранее в МИД Казахстана выразили надежду, что наблюдатели, участвующие в переговорах по Сирии в Астане, уделят должное внимание созданию зон деэскалации.