Лавров назвал тему нового раунда переговоров по Сирии в Астане

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Москва, 26 июня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана 4-5 июля будет посвящен концепции создания зон деэскалации. По словам главы российского дипведомства, в настоящее время идет выработка всех деталей на уровне технических экспертов.

«Раунд, который предстоит в столице Казахстана, будет посвящен, как договорились страны — гаранты, конкретизации той концепции, которая была одобрена на раунде 4 мая, — концепции создания зон деэскалации на территории САР, — рассказал Лавров в интервью журналистам. — Концепция требует детализации», сообщает RT.

Ранее Лавров заявил, что после объявления о создании зон деэскалации в Сирии фиксируется существенное снижение случаев насилия.

Напомним, Казахстан надеется, что наблюдатели, участвующие в переговорах по Сирии в Астане, уделят должное внимание созданию зон деэскалации.