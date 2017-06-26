Новости США: «черные списки» ООН, геи Пентагона на параде в Сиэтле, СМИ ополчились на Трампа

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США, 26 июня. США планируют включить региональные филиалы ИГ* и «Аль-Каиды» в черные списки ООН, газета The New York Times опубликовала «лживые» высказывания президента Дональда Трампа, Пентагон разрешил сотрудникам-геям выйти в военной форме на Парад гордости в Сиэтле. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Встреча Трампа с премьером Индии

Президент США Дональд Трамп впервые встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает The New York Times. Многие американцы индийского происхождения надеются, что США и Индия установят длительные дружественные отношения.

Трамп и Моди обсудят проблему иммиграции и программу выдачи виз H1B, которая позволяет IT-специалистам из Индии работать в США. Согласно озвученным высокопоставленным представителем правительства Индии данным, Моди собирается подчеркнуть ценность американцев индийского происхождения, внесших большой вклад в экономику США.

Хакерская атака и ИГ

Правительственные веб-сайты штата Огайо подверглись хакерской атаке, сообщает CBS News.

На сайтах появилось сообщение, призывающее поддержать «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Так, например, на официальной интернет-странице губернатора штата Джона Кейсика появилось сообщение: «Трамп, вы и все ваши люди будете привлечены к ответственности за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах». Сообщение оканчивалось подписью от хакеров Team System Dz: «Я люблю ИГИЛ».

Черные списки ООН

Правительство Соединенных Штатов собирается добиться включения региональных филиалов «Аль-Каиды» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и ИГИЛ в список запрещенных ООН бандформирований для того, чтобы иметь возможность проводить спецоперации на территориях третьих стран, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

Трамп избавляется от традиций американских мусульман

Президент Трамп отказался от традиции проводить в Белом доме ужин в честь окончания Рамадана, сообщает The Washington Post.

Подобные ужины проводились со времен президента Томаса Джефферсона. А когда Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама управляли страной, ужины в честь Ид аль-Фитр (Уаза-байрам), праздника разговения и окончания поста, проводились каждый год. Поздно вечером в воскресенье Белый дом опубликовал короткое обращение от лица президента и первой леди, в котором они поздравляли мусульман с праздником. В социальных сетях президент никак не отметил эту дату.

СМИ против Трампа

Газете The New York Times потребовалась целая страница для того, чтобы записать все «лживые» слова Трампа, которые он произнес или написал с момента церемонии инаугурации, пишет Business Insider.

Список содержит противоречивые высказывания Трампа по многим поводам, например, война в Ираке, НАТО, спорный запрет на въезд граждан из мусульманских стран, количество гостей на инаугурации. Репортеры отмечают, что Трамп постоянно противоречил сам себе с момента вступления в должность и во время президентской кампании.

Происшествия на аттракционах

В Нью-Йорке мужчина поймал девочку, которая выпала из кабины аттракциона в парке развлечений, сообщает The Washington Post. Она повисла на высоте восьми метров, успев ухватиться за руку младшего брата. Ее брат сидел в кабине и плакал, повторяя, что больше не удержит ее. Мужчина подбежал к аттракциону, и убедил девочку разжать руки.

Светская хроника: выбор имени для питомца

Дочь Ким Кардашьян, Норт Уэст, хочет назвать своего щеночка Младенец Иисус, сообщает британский интернет-ресурс Female First.

Недавно Кардашьян и ее сестра подарили дочерям собачек. Дочка Кортни Кардашьян назвала нового друга Милашкой, но Норт Уэст все еще не определилась с именем. Она выбирает между кличками Персик, Младенец Иисус, Сладкий Пирожочек и Голди.

Отдых для глаз

Американский поп-исполнитель Бруно Марс уснул во время вручения наград BET Awards, сообщает Romper. Фанаты тут же заявили, что он не спал, а просто дал отдохнуть глазам, размышляя обо всем, что только что увидел.

Очевидно, он решил поразмышлять над своими пятью номинациями (он выиграл в номинациях «Лучший R&B/поп-исполнитель»), и думал том, как он чувствовал бы себя, если бы взял приз за «Видео года», обойдя Бейонсе.

ДТП в Калифорнии привело к сильному пожару

В городе Санта-Кларита, штат Калифорния, начался пожар после того, как автомобиль разбился на автостраде в округе Лос-Анджелес, сообщает U.S. News.

Огонь быстро распространился по площади в 320 га, из-за чего были закрыты несколько автострад. На данный момент пожарные округа потушили около 50% пожара. Также сообщается, что все полосы автострады State Route 14 уже открыты.

Пентагон и Парад гордости

Пентагон разрешил сотрудникам нетрадиционной ориентации поддержать Парад гордости и пройтись в колонне в военной форме, сообщает King5.

В Сиэтле прошел парад «Гордость Сиэтла», в котором, благодаря разрешению Пентагона, впервые участвовали военные нетрадиционной ориентации.

* Организация запрещена на территории РФ.