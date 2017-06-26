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Лавров требует прекратить опасную игру с «Джебхат ан-Нусрой»
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    Лавров требует прекратить опасную игру с «Джебхат ан-Нусрой»

    12:40  26 Июня 2017  /обновлено: 13:01  26 Июня 2017
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    Лавров требует прекратить опасную игру с «Джебхат ан-Нусрой»

    Москва, 26 июня. Российские власти видят попытки возглавляемой США коалиции вывести «Джебхат ан-Нусру» из-под удара в Сирии. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «Вот в последнее время, в последние дни появились новые свидетельства того, что «Джебхат ан-Нусру» в ее новой реинкарнации выводят из-под удара», — отметил он.

    По его словам, коалиция должна прекратить эту «крайне опасную игру» и отложить личные интересы, чтобы победить терроризм. Напомним, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» запрещена в России.

    Автор: Геннадий Плющев
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