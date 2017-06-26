Путин подписал указ о праздновании 500-летия Новодевичьего монастыря

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Москва, 26 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 500-летия основания Новодевичьего монастыря в Москве. Текст документа опубликовала сегодня пресс-служба Кремля.

Как следует из текста указа, Путин постановил принять предложение о праздновании в 2024 году 500-летия основания Новодевичьего монастыря и в связи с этим поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.

Кроме того, органам госвласти субъектов РФ получили рекомендации принять участие в подготовке и проведении праздника.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

