Захарова прокомментировала возможную ротацию посла России в США

В Избранное

Москва, 26 июня. Вопрос о возможных кадровых перестановках касательно посла Российской Федерации в США рассматривается в установленном порядке, ни о какой спонтанности речи быть не может. Об этом заявила сегодня спикер дипломатического ведомства России Мария Захарова.

Она в очередной раз напомнила, что в России решение о возвращении или назначении послов принимается на высшем уровне.

«Это происходит в плановом порядке сразу после того, как назначен новый посол. Бывают исключения, когда по ряду причин посол прекращает свои полномочия до назначения нового посла. Однако в конкретном случае все, что касается ротации российских послов в различных странах, проходит в плановом порядке», — написала представитель ведомства на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Захарова отреагировала на заявление бывшего главы американской дипломатической миссии в РФ Майкла Макфола об отставке Сергея Кисляка.