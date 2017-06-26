«Пьяный» мальчик мог погибнуть от удара головой об асфальт

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Москва, 26 июня. Адвокат Ольги Алисовой, насмерть сбившей шестилетнего мальчика в Подмосковье, утверждает, что гибель ребенка произошла не в момент удара о машину. По мнению Натальи Куракиной, если бы водитель могла видеть мальчика, она мгновенно остановила бы машину, и тогда последствия от удара были бы минимальными.

«Он фактически упал под машину, — рассказала Наталья Куракина. — И характер повреждений судмедэкспертиза такой дает – не наезд колес, а черепно-мозговая травма. Мы поставили вопрос перед экспертом, каков механизм получения этой травмы. Но пока мы ответ не получили, а ведь причина смерти – перелом основания черепа. Независимый эксперт мне объяснил, что ребенок получил смертельную травму, ударяясь головой эти 10 метров, пока его тащила машина».

Напомним, в апреле этого года в Балашихе во дворе собственного дома под колесами автомобиля погиб шестилетний мальчик. История вызвала широкий резонанс после того, как экспертиза обнаружила в крови малыша 2,7 промилле алкоголя. Родители категорически не согласны с данной экспертизой, в то время как эксперты настаивают на правильности заключения.