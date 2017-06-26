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Премьер Украины обвинил организаторов блокады Донбасса в работе на «россиян»
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    Премьер Украины обвинил организаторов блокады Донбасса в работе на «россиян»

    12:40  26 Июня 2017
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    Премьер Украины обвинил организаторов блокады Донбасса в работе на «россиян»

    Киев, 26 июня. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, настоящими организаторами торговой блокады Донбасса являются «россияне», которые контактировали с украинскими радикалами. В украинском правительстве вполне ощутили, насколько блокада Донбасса ударила по украинской экономике, заставив поставщиков в ДНР и ЛНР переориентироваться на РФ.

    В связях организаторов блокады Донбасса с Россией, по словам Гройсмана «нет никаких сомнений», впрочем, доказательств украинский политик приводить не стал. 

    Премьер Украины обвинил организаторов блокады Донбасса в работе на «россиян»

    «Сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали», — оценил Гройсман усилия украинских радикалов.

    Премьер Украины обвинил организаторов блокады Донбасса в работе на «россиян»

    Ранее, напомним, организаторы блокады Донбасса заявили, что перекроют поставки угля из РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #гройсман
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