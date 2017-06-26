Наркодилеров с крупной партией героина поймали в Подмосковье

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Москва, 26 июня. Подмосковные правоохранители поймали двоих наркодилеров в городе Жуковский. Как стало известно, у приезжих из Средней Азии было найдено около двух килограммов героина.

Наркоторговцев задержали на улице Наркомвод. Один из них имел при себе свертки со 150 граммами героина. По местам проживания правонарушителей были проведены обыски, в ходе которых было обнаружено 75 свертков и полимерный пакет с аналогичным веществом. Общая масса героина составила примерно два килограмма.

В настоящее время дилеры задержаны, против них возбуждены уголовные дела, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что петербургские полицейские при обыске у наркоторговцев изъяли более 300 кг готового метамфетамина и 616 кг концентрата.