Сложная цель для ПРО: Пентагон признал превосходство новейшей разработки России

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Вашингтон, 26 июня. В Минобороны США признали, что гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, разрабатываемые Россией и Китаем, являются «сложной целью» для систем ПРО. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад американских военных.

«Сочетание высокой скорости, маневренности и относительно низкой высоты делает их сложной целью для систем противоракетной обороны», — приводит агентство отрывок из доклада Разведывательного центра ВВС и космических войск и комитета военной разведки по изучению баллистических ракет.

В Пентагоне также предполагают, что российские ракетные войска стратегического назначения останутся самыми мощными среди зарубежных стран, передает Телеканал 360. Что же касается Китая, то военные эксперты США отмечают его активную программу внедрения баллистических ракет

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия к 2025 году получит на вооружение гиперзвуковое оружие и интеллектуальную роботизированную технику.

Тем временем Business Insider поделился информацией, что Пентагон вложил почти 13 млрд долларов в строительство авианосца Gerald R. Ford, который к моменту введения в эксплуатацию не будет готов к бою.