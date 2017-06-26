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Дорога на Акербат: террористы ИГ укрепляются на важнейшем плацдарме в центральной Сирии
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    Дорога на Акербат: террористы ИГ укрепляются на важнейшем плацдарме в центральной Сирии

    13:01  26 Июня 2017
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    Сирия: город Акербат как наиболее важный плацдарм террористов ИГ

    Город Акербат, расположенный на востоке провинции Хама, остается наиболее важным участком боев сирийской армии с боевиками «Исламского государства»* (террористической группировки, запрещенной в РФ). Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) побывали на позициях сирийской армии к северу Акербата и получили развернутую информацию о террористах ИГ* в этом районе.

    Несмотря на результативные удары российских ВКС по позициям вблизи города Акербат, на протяжении последних двух месяцев город является, наряду с Раккой и Дейр-эз-Зором одним из основных пунктов концентрации исламистов. Этот рубеж предоставляет боевикам возможность для атаки сразу на нескольких направлениях. Периодические вылазки террористов к трассе Хомс-Алеппо (так называемой «дороге жизни» – единственной трассе, соединяющей самый большой город Сирии с другими крупными населенными пунктами) уже доставили массу хлопот правительственным силам, а также российским военным советникам.

    Дорога на Акербат: террористы ИГ укрепляются на важнейшем плацдарме в центральной Сирии

    В прошлом марте две диверсионные группы боевиков сумели подкараулить транспортный конвой, шедший из Алеппо в направлении Хомса, и уничтожить огнем ПТУР и ручных гранатометов два автомобиля и фуру, перевозившую танк Т-62. По счастливой случайности, водитель и пассажиры бронеавтомобиля «Тигр», который боевики сумели поразить противотанковой ракетой с малого расстояния, остались невредимы. Водитель транспортной фуры погиб.

    Сирия: город Акербат как наиболее важный плацдарм террористов ИГ

    В беседе с одним из высокопоставленных офицеров Республиканской Гвардии САР корреспонденты ФАН получили развернутую информацию о количестве и нескольких точках концентрации террористов севернее, восточнее и западнее города Акербат. 

    На территории, чьими условными рубежами являются трасса Хомс-Алеппо и нефтяные месторождения Шаир, за последние 2 месяца разведкой были обнаружены не менее 14 лагерей и укрепрайонов ИГ. По предварительным, и, без преувеличения – скромным подсчетам, речь идет о 4000 – 4500 боевиков, направленно концентрирующихся на выступе севернее Акербата. Сам же город является перевалочным пунктом и координационным центром террористов.

    Сирия: город Акербат как наиболее важный плацдарм террористов ИГ

    Несмотря на частые авиаудары, командование группировки ИГ не стремится покинуть Акербат, так как более выгодного плацдарма для массированных контратак в распоряжении ИГ на данный момент нет. Есть все основания полагать, что следующим маневром террористов станет демонстративное наступление на участке трассы Саламия – Ас-Саан. Серией бросков на направлении север-северо-запад боевики попытаются отвлечь внимание САА от наступления в район Шаир, а также переманить часть наступающих сил с линии Арак-Ас-Сухна, чтобы максимально отсрочить продвижение правительственных войск к Дейр-эз-Зору.

    Сирия: город Акербат как наиболее важный плацдарм террористов ИГ

    Офицер Республиканской Гвардии САА в беседе с корреспондентами ФАН особо отметил, что тишина, больше недели царящая на участке «дороги жизни» севернее Акербата – иллюзия, намеренно спроектированная и воплощенная в жизнь боевиками ИГ. Офицер полагает, что условно «внезапный» прорыв в районе Ас-Сааны привлечет излишнее внимание сирийского командования.

    Подразделения, расквартированные в Саламии, а также участвующие в наступлении на Пальмиру, могут быть оперативно переброшены в направлении Итрии. Такого рода маневр способен развязать руки боевикам, и, вместо ожидаемого боя за трассу, они предпримут стремительное наступление на нефтяные месторождения, а также могут попытаться отбить Арак и часть шоссе Хомс-Пальмира.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Кирилл Оттер
    #сирия #алеппо #иг #хама #игил #башар асад #исламское государство #терроризм #пальмира #омс #саламия #итрия #акербат #дорога жизни #ханассер
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