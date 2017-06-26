Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148

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Москва, 26 июня. Россия выходит из совместного с Украиной проекта по производству пассажирского самолета Ан-148. Две последние машины сейчас достраивают в Воронеже, после этого производство будет завершено.

По словам высокопоставленного источника в госкорпорации «Ростех», политика оказалась «сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений». «В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет», — добавил он.

Напомним, Ан-148 разработан киевским КБ имени Антонова. В России производство этих самолетов велось по украинской лицензии на мощностях Воронежского самолетостроительного общества и киевского авиазавода «Авиант». В минувшем году Украина из-за разрыва связей с поставщиками комплектующих из России не было выпущено ни одного Ан-148 и модификации Ан-158 с увеличенной пассажировместимостью.

В феврале компания «Антонов» заявила о своих планах продолжит выпуск Ан-148 после замены в них российского оборудования.

