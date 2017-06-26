Подросток разбился в Калуге, упав с высоты пятого этажа

Калуга, 26 июня. Следственные органы проверяют обстоятельства гибели 16-летнего парня, который погиб, упав с высоты 5 этажа.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, подросток подрабатывал подсобным рабочим, помогая своему родственнику утеплять фасад здания одного из заводов Калуги. ЧП произошло во время очередного рабочего дня.

«Подросток самовольно залез на фасадный подъемник, наступил на прикрепленную к нему платформу. В результате он упал с высоты 5-го этажа, от полученных травм скончался на месте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК по Калужской области.