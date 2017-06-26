Матвиенко рассказала, сколько российских банков лишилось лицензии

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Москва, 26 июня. В настоящее время более трети зарегистрированных в России банков лишились лицензии на осуществление кредитных операций, сообщила в ходе заседания Межрегионального банковского совета в Совете Федерации спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Большинство из этих банков разорились в результате неразумного управления и использования мошеннических схем денежного оборота.

Санация банковского капитала в России идет очень быстро — в целом по РФ, отметила спикер, закрывается около 100 банков ежегодно, при том, что на территории России зарегистрировано всего 946 кредитных организаций.

«Если сама банковская система не избавляется от недобросовестных участников, эту функцию приходится выполнять регулятору», — подытожила Валентина Матвиенко, отметив, что до 80% банков лишились лицензии в результате незаконных действий их владельцев. Фиктивные документы и мошеннические схемы продолжают активно использоваться даже несмотря на введение в УК РФ статьи об ответственности руководства финансовых организаций.